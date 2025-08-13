Физико-математический лицей на 1,2 тыс. мест построили в Советском районе Казани

Госстройнадзор Республики Татарстан проводит проверку соответствия проектной документации новой общеобразовательной школы в жилом комплексе «Лето» Советского района Казани – физико-математического лицея № 123, рассчитанного на 1224 места. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Строительство учебного заведения началось в феврале текущего года. Здание трехэтажное, с учебными кабинетами, включая классы татарского и иностранных языков, пятью игровыми комнатами для групп продленного дня, кабинетом логопеда, учительской начальных классов, рекреациями и туалетами, в том числе для маломобильных групп населения.

Также предусмотрены помещения для преподавателей на каждом этаже и актовый зал для проведения культурных мероприятий.

С первого по третий этажи в южной части здания расположен блок начальных классов, изолированный от остальных помещений школы и имеющий две отдельные лестничные клетки. На первом этаже для этого блока предусмотрен собственный гардероб.

Спортивный блок размещен в северо-восточной части здания и включает большой и малый спортивные залы, а также две чаши бассейнов, рассчитанных на старшие, средние и младшие классы.

В северной части первого этажа находится блок общепита с обеденным залом, линией раздачи, производственными и складскими помещениями, а также комнатами для персонала. В подвале расположены технические помещения. Для обеспечения доступности здания предусмотрено два лифта, позволяющих маломобильным учащимся перемещаться между этажами.

Прилегающая территория благоустроена: обустроена спортивная площадка для уроков физической культуры и проведения соревнований.

Застройщиком и техническим заказчиком объекта выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», проектировщиком – ООО «КРК Проект», подрядчиком – ООО «Олимп Строй».

Строительство новой школы осуществляется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», направленного на создание условий для раскрытия талантов и самореализации молодежи.

При поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова в рамках нацпроекта реализуются мероприятия по строительству и ремонту школ, повышению квалификации педагогов, внедрению новых методик преподавания и формированию комфортной образовательной среды.