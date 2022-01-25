Физико-математический лицей №131 в Казани отремонтируют по программе «Единой России»

Сегодня Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак посетили Казанский физико-математический лицей №131, который требует капитального ремонта.

Турчак отметил, что в ходе региональных поездок он посещает общеобразовательные учреждения для контроля за исполнением народной программы, с которой «Единая Россия» шла на выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва.

Зданию лицея №131 больше 60 лет. Сегодня оно требует серьезного ремонта: со временем фундамент под зданием пищеблока – одноэтажного пристроя – просел, через часть помещения пошла трещина, которая постоянно увеличивается.

На капитальный ремонт здания уже выделено 32,5 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Однако лицей попросил отложить внутренние ремонтные работы и установку оборудования за счет выделенных на этот год средств и в первую очередь направить деньги на работы по устранению риска обрушения стены ­– ремонт фундамента, проведение дренажных работ, ремонт подъезда к складу пищеблока, устранение трещины.

В программу капремонта также предложено включить ремонт системы водопровода и канализации, отопительной системы, замену электропроводки, капремонт отдельных кабинетов.

«Предложения, которые мы собирали в программу включали в себя такой острый вопрос как капитальный ремонт аварийных школ. В данном случае лицей №131 не представляет собой аварийное образовательное учреждение, но то что мы увидели сегодня в пищеблоке говорит о том, что это здание нуждается в капитальном ремонте», – сообщил Турчак.

Он пообещал обсудить дополнительные вопросы, связанные с ремонтом лицея, с Министерством просвещения РФ.

Турчак сказал, что всего по стране в рамках программы капремонта аварийных школ запланировано восстановление 7,5 тыс. образовательных учреждений, при этом за год будет ремонтироваться около 1,5 тыс. зданий.

«Нужно не только ремонтировать помещения в аварийных школах, но и создать новое образовательное пространство внутри самих школ. Должна меняться мебель в школах, должно меняться лабораторное оборудование, должны открываться новые классы», – подчеркнул секретарь Генсовета.

Он отметил, что работы по ремонту школ не будут приниматься без одобрения родительского сообщества и школьного самоуправления на всех этапах работ.

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин подчеркнул, что нужно обращать внимание на состояние образовательных учреждений не только в городах, но и в сельской местности.

Лицей №131 на протяжении многих лет – один из лидеров среди образовательных учреждений по числу победителей и призеров олимпиад и конкурсов различных уровней в Татарстане. В 2008 году лицей занесен во «Всероссийскую книгу Почета», в 2009 году включен в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России».

Создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на съезде «Единой России» 19 июня. Ее реализацию закрепили в народной программе партии. Программу капремонта школ решено сделать комплексной: не только проводить ремонт зданий и помещений, но и оснащать их современным оборудованием.