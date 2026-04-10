«Физика и химия популярны у детей»: как прошла олимпиада имени Лушникова в Казани

Физико-химическая олимпиада имени В. П. Лушникова прошла впервые в Казани. Событие объединило школьников, увлеченных наукой, и дало им возможность раскрыть свои способности. Как поддерживается и развивается интерес к профильным наукам среди молодого поколения, читайте в нашем материале.





«Физика и химия пользуются у детей большой популярностью»

В гимназии №94 имени Л. Н. Мурысина Московского района Казани состоялась I Физико-химическая олимпиада имени В. П. Лушникова. Финансовая поддержка мероприятия была организована в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Олимпиада не только носит имя первого директора «Казаньоргсинтеза» – символично и место ее проведения.

У меня супруг более 30 лет работает на «Казаньоргсинтезе» в должности аппаратчика и удостоен звания «Заслуженный химик Республики Татарстан». Наш сын также трудится там, занимая должность начальника смены. Поэтому компания СИБУР мне хорошо знакома и близка. Когда я узнала о гранте «Формула хороших дел», сразу предложила коллегам принять участие, так как сотрудничество с такой крупной компанией для нас – очень важный момент. Для нас это не только возможность профориентации для детей, но и реальная поддержка тех учащихся, кто проявляет интерес к химии и физике. Несмотря на гуманитарный профиль нашей гимназии, эти предметы пользуются у детей большой популярностью. Более того, мы специально открыли химико-биологический класс, чтобы еще больше развивать их интерес и способности в этой области, – рассказала директор гимназии Лариса Кузьменко.

Олимпиада как площадка для раскрытия и поддержки юных талантов

Олимпиада призвана выявить и поддержать юные таланты. Это не просто соревнование, а настоящая площадка для демонстрации глубоких знаний, нестандартного мышления и логической прозорливости.

В I Физико-химической олимпиаде имени В. П. Лушникова приняли участие ученики школ Кировского и Московского районов Казани. В будущем планируется сделать олимпиаду ежегодной и расширить географию участников.

Для ученицы 10 класса 65-й школы Софьи Петровой это первая олимпиада по химии.

– Мне очень нравится химия, и я хочу связать с этой наукой свою будущую профессию. Планирую получить образование химика-технолога. На олимпиаду я записалась, чтобы проверить свои силы и получить ценный опыт. Участие в таких соревнованиях очень полезно для тех, кто планирует сдавать ЕГЭ по химии, поскольку помогает лучше понять структуру заданий и развить навыки решения сложных задач, – рассказала она.

Артем Космачев учится в 10 классе 135-й школы. Он уже опытный участник олимпиад по физике.

– Физика – это удивительно увлекательный предмет, который охватывает самые разные явления природы. Она помогает смотреть на окружающий мир под новым углом, раскрывая законы, управляющие им. То, что раньше казалось чудом, благодаря физике становится понятным и объяснимым. Изучение этого предмета открывает возможности проводить эксперименты и анализировать процессы, что развивает не только знания, но и умение мыслить логически и критически. Физика помогает глубже понять устройство мира вокруг нас, – с восхищением рассказывает молодой человек.

В будущем он планирует связать свою профессиональную карьеру с этой наукой.

– Думаю, это будет инженерия, – поделился планами Артем.

По словам собеседника, такие олимпиады очень важны для заполнения портфолио.

Денис Сугоняко

«Инициатива обязательно будет продолжена»

Олимпиада длится 3 часа 55 минут. За это время учащиеся должны решить теоретическую и практическую части. Задания разрабатывали учителя-предметники 94-й гимназии.

– Для меня это стало небольшим шоком, когда узнала, что нам предстоит провести столь важное и ответственное мероприятие. Конечно, я подошла к подготовке со всей скрупулезностью. Особое внимание уделила составлению задания – в первую очередь учитывала временные рамки, чтобы дети успели выполнить и теоретическую часть, и практическое задание, – рассказала учитель химии Наталья Васильева.

Перед началом олимпиады участников напутствовали гости мероприятия.

– Казань заслуженно считается флагманом олимпиадного движения. Нам действительно есть чем гордиться – высокий уровень подготовки, активное участие и множество талантливых учеников говорят сами за себя. Однако при этом мы не стоим на месте и всегда видим, что есть куда расти и развиваться дальше. Я уверен, что у этой олимпиады большое будущее: инициатива обязательно будет продолжена, а число участников будет только расти. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, продолжать совершенствоваться и стремиться к новым высотам. Всем удачи, – обратился заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Денис Сугоняко.

– Надеюсь, сегодняшняя олимпиада, которая носит имя первого директора «Казаньоргсинтеза» Владимира Петровича Лушникова, вдохновит вас связать свою профессию с химической промышленностью. Желаю всем победы и хорошего настроения, – отметила Анна Князева, менеджер по связи с государственными органами «Казаньоргсинтеза».

Результаты олимпиады участники узнали сегодня. Призерами разного уровня стали 18 человек. Все они получили призы от компании.

Фотографии предоставлены пресс-службой «Казаньоргсинтеза»