Физик объяснил, как магнитные бури влияют на людей и технику

Магнитные бури представляют наибольшую угрозу не для здоровья человека, а для энергетической инфраструктуры. Об этом рассказал кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского радиофизического института ННГУ им. Н.И. Лобачевского Дмитрий Котик, сообщает «Время Н» со ссылкой на пресс-службу вуза.

По словам ученого, большинство людей на Земле не подвержены прямому воздействию геомагнитных бурь. Реальная опасность существует только на больших высотах — в стратосфере, ближнем космосе и межпланетном пространстве. Зато техника на поверхности планеты может оказаться под ударом.

«Энергосистемы особенно уязвимы для солнечной активности из-за длинных линий электропередач, которые способны накапливать индуцированные геомагнитные токи (GIC). Эти токи образуются в результате взаимодействия геомагнитных бурь с ионосферой и приводят к значительным последствиям», — подчеркнул Дмитрий Котик.