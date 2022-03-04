Физические лица с 9 марта не смогут покупать гособлигации

Размещение облигаций федерального займа для физических лиц будет приостановлено с 9 марта этого года, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов России. Это решение было принято из-за ухудшения условий осуществления заимствований РФ.

«Министерство финансов Российской Федерации информирует, что в связи с ухудшением условий осуществления заимствований Российской Федерацией с 9 марта 2022 года и до дальнейшего уведомления приостанавливается размещение облигаций федерального займа для физических лиц. Банки-агенты не будут принимать от граждан заявки на приобретение данных облигаций», – уточняется в сообщении.