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Экономика
4 марта 2022  15:51
Александр Хевронин

Физические лица с 9 марта не смогут покупать гособлигации

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Размещение облигаций федерального займа для физических лиц будет приостановлено с 9 марта этого года, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов России. Это решение было принято из-за ухудшения условий осуществления заимствований РФ.

«Министерство финансов Российской Федерации информирует, что в связи с ухудшением условий осуществления заимствований Российской Федерацией с 9 марта 2022 года и до дальнейшего уведомления приостанавливается размещение облигаций федерального займа для физических лиц. Банки-агенты не будут принимать от граждан заявки на приобретение данных облигаций», – уточняется в сообщении.

#облигации #Минфин РФ #Татарстан
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