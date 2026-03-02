FIVB запретила выступавшим за сборную волейболистам менять гражданство

Фото: zenit-kazan.com

Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о вступлении в силу новых, более жестких правил перехода спортсменов под флаг другой страны.

Согласно обновленному регламенту, в расширенном составе национальной команды отныне могут находиться не более двух игроков, которые ранее уже сменили свою первоначальную федерацию.

Кроме того, федерация конкретизировала условия для самого перехода. Теперь он возможен только при соблюдении одного из двух пунктов:

· непрерывное проживание на территории новой страны на протяжении минимум трех лет к моменту подачи запроса;

· наличие гражданства этой страны еще до начала процедуры смены спортивной федерации.

Ключевым ужесточением стал полный запрет на переход для волейболистов, которые уже принимали участие в официальных или континентальных турнирах в составе своей первой национальной сборной.