FIVB вслед за МОК разрешила волейболистам из России выступать под флагом и гимном

Фото: zenit-kazan.com

Международная федерация волейбола (FIVB) поддержала решение Международного олимпийского комитета (МОК) и допустит молодёжные сборные России и Беларуси к международным соревнованиям с 1 января 2026 года. Спортсмены смогут выступать с российской символикой, и смогут выступать под национальными флагами и с гимнами.

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подтвердила решение Международной федерации волейбола:

«Это решение возвращает вопрос в правовую сферу и подчёркивает главный принцип спорта, где соревновательная площадка должна быть полем для диалога, а не карательным инструментом», – говорится в заявлении ВФВ.

Ранее, 11 декабря, МОК полностью снял ограничения для юниоров из двух стран, отменив свои рекомендации от марта 2023 года. В заявлении ВФВ подчеркивается, что это решение «возвращает вопрос в правовую сферу и подчёркивает главный принцип спорта».