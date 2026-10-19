Фитнес-тренер Скрипник посоветовал SHAMAN исправить технику отжиманий

Фитнес-тренер Никита Скрипник оценил физическую подготовку певца SHAMAN (Ярослава Дронова) по видео с тренировкой, опубликованному в Сети. В беседе с изданием «Абзац» специалист отметил, что артист выполняет отжимания на уровне новичка, а рассинхрон в его движениях может указывать на то, что ролик сняли ради хайпа.

По словам Скрипника, техника Дронова характерна для человека, который только начинает тренироваться или давно не отжимался. На это указывает недостаточная согласованность движений в разных суставах, связанная с тем, что нервно-мышечные связи пока сформированы недостаточно четко.

Тренер предположил, что певец мог просто включить камеру и выполнить несколько отжиманий ради публикации, а не полноценной тренировки.

Эксперт также обратил внимание на ошибки в классической технике упражнения: у артиста заметно провисает таз. Чтобы улучшить выполнение отжиманий, Скрипник посоветовал использовать специальные опоры для рук. Они позволят опускать грудную клетку ниже и растягивать мышцы до того, как таз коснется пола.

Накануне SHAMAN опубликовал в Instagram* видео со своей тренировкой, на котором отжался девять раз. Пользователи Сети сразу начали иронизировать над техникой выполнения упражнения и небольшим количеством повторений.

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