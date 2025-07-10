Фитнес-тренер Серегин предупредил об опасности бега в жару

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фитнес-тренер Сергей Серегин рекомендовал не бегать, если на улице стоит температура выше +27 градусов.

«Максимум +27 с утра. Конечно, высокая температура может негативно повлиять на человека при беге. Если вопрос стоит в том, что мы делаем это максимально для здоровья, то бегать, конечно, в жару нельзя», – сказал он «Татар-информу».

Серегин добавил, что нет никаких ограничений по времени, если мы говорим о беге. Однако лучше всего это делать либо с утра, чтобы подзарядиться энергией, либо вечером, перед сном. Но тут также все зависит от того, какой бег.

«Вообще бег в жару – не полезная история. Если мы бегаем с целью как-то поддерживать себя (в форме – прим. Т-и), то, конечно, лучше делать это перед сном», – резюмировал фитнес-тренер.