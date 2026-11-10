Как правильно тренировать ягодичные мышцы

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Принципиальной разницы между программами тренировок ягодичных мышц для мужчин и женщин нет. Об этом «Татар-информу» рассказал фитнес-тренер Сергей Литовченко.

«Анатомически ягодичные мышцы устроены одинаково, поэтому базовые упражнения подходят обоим полам», — заявил эксперт.

По его словам, выбирать упражнения стоит исходя из уровня физподготовки, состояния здоровья и целей. Для мужчин тренер рекомендовал включить в программу приседания, выпады, ягодичный мост и румынскую тягу. Женщинам также подойдут эти упражнения, но еще можно добавить отведение ног назад и в сторону с резинкой или в тренажере.

Литовченко подчеркнул, что сильные ягодичные мышцы важны для всех, так как они участвуют в ходьбе, беге, подъеме по лестнице и помогают поддерживать правильное положение таза. Эффективность тренировок зависит не от пола, а от регулярности и правильной техники.

«Не стоит гнаться за большими весами в ущерб технике. Технику отрабатываем на 100 процентов», — предупредил эксперт.

Тренировать ягодицы он советует 2–3 раза в неделю, оставляя время на восстановление.

«Наши мышцы растут не тогда, когда мы их прокачиваем, а когда они отдыхают. Поэтому без качественного восстановления, правильного питания и питьевого режима результата не будет», — резюмировал фитнес-тренер.