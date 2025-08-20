news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 августа 2025 15:55

Фитнес-тренер Литовченко объяснил, можно ли похудеть при помощи массажа

Читайте нас в
Телеграм
Фитнес-тренер Литовченко объяснил, можно ли похудеть при помощи массажа

Массаж можно использовать как вспомогательное средство для улучшения фигуры, но при помощи него нельзя похудеть. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил фитнес-тренер Сергей Литовченко.

«Если брать массаж как отдельную процедуру для похудения, это не сработает: человеку всего лишь разогнали воду при помощи массажа. Чтобы нам похудеть, важно запустить этот процесс изнутри», — отметил тренер.

Массаж будет хорошим дополнением к процессу похудения, есть специальные лимфодренажные массажи, выводящие лишнюю жидкость из тела, благодаря массажу можно восстановить мышцы. Если у вас мышцы забиты, то массаж поможет расслабить мышцу и сделать ее эластичнее.

«Это все даст хороший результат на тренировках. Это стоит использовать в комплексе. Нужно учитывать и другие моменты: режим питания с белками, жирами и углеводами, тренировочная программа, питьевой режим, активность в течение дня. Советую брать отдельный день для массажа или делать его после тренировки. Таким способом лимфа разгонится, и качество тела будет улучшаться», — говорит тренер.

Литовченко также отметил, что от перкуссионных массажеров большой пользы не будет, лучше всего идти к профессионалу, который подберет оптимальную нагрузку на ваше тело.

«Мастер посмотрит на плюсы и минусы вашего тела, поймет, на что сделать акцент лучше. Дома массажеры используйте просто как зарядку, но не как основной инструмент для массажа», — заключил он.

#похудение #массаж #спорт #фитнес #полезная информация
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

19 августа 2025
Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

19 августа 2025