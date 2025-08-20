Фитнес-тренер Литовченко объяснил, можно ли похудеть при помощи массажа

Массаж можно использовать как вспомогательное средство для улучшения фигуры, но при помощи него нельзя похудеть. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил фитнес-тренер Сергей Литовченко.

«Если брать массаж как отдельную процедуру для похудения, это не сработает: человеку всего лишь разогнали воду при помощи массажа. Чтобы нам похудеть, важно запустить этот процесс изнутри», — отметил тренер.

Массаж будет хорошим дополнением к процессу похудения, есть специальные лимфодренажные массажи, выводящие лишнюю жидкость из тела, благодаря массажу можно восстановить мышцы. Если у вас мышцы забиты, то массаж поможет расслабить мышцу и сделать ее эластичнее.

«Это все даст хороший результат на тренировках. Это стоит использовать в комплексе. Нужно учитывать и другие моменты: режим питания с белками, жирами и углеводами, тренировочная программа, питьевой режим, активность в течение дня. Советую брать отдельный день для массажа или делать его после тренировки. Таким способом лимфа разгонится, и качество тела будет улучшаться», — говорит тренер.

Литовченко также отметил, что от перкуссионных массажеров большой пользы не будет, лучше всего идти к профессионалу, который подберет оптимальную нагрузку на ваше тело.

«Мастер посмотрит на плюсы и минусы вашего тела, поймет, на что сделать акцент лучше. Дома массажеры используйте просто как зарядку, но не как основной инструмент для массажа», — заключил он.