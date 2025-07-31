Фитнес-тренер рассказал, как сжечь лишний жир и улучшить фигуру

От лишнего подкожного жира можно избавиться при помощи физических нагрузок, тренировок, сбалансированного питания и умеренного употребления воды. О том, как привести свою фигуру в порядок и улучшить здоровье рассказал «Татар-информу» фитнес-тренер Сергей Литовченко.

По словам тренера, важно добавить в свою жизнь физическую активность. Нужно добавить силовые тренировки 2-3 раза в неделю.

«Нагрузки не должны доставлять дискомфорта, поэтому пусть они будут достигать 60-70% от максимума», – заявил Литовченко.

Он уточнил, что людям необходимо больше двигаться в течение дня, проходить регулярно 7-10 тыс. шагов в день.

«Пересмотрите питание – в каждом приеме пищи должны быть жиры, белки и углеводы. Можно вести учет своего питания или обратиться за помощью к персональному тренеру. В течение дня пейте воду (1-1.5 литра), старайтесь не пить на ночь. Если вы не видите значительных изменений, то можете повысить нагрузку и сократить калораж своего питания», – отметил тренер.

Женщинам тяжелее избавиться от лишнего жира, чем мужчинам. Это связанно с тем, что у женского пола уровень тестостерона ниже.

«У каждой женщины также есть и менструальный цикл, он может провоцировать задержку воды, колебание гормонов, от которых есть хочется больше. Здесь важно держать себя в строгих рамках. У молодых людей же уровень тестостерона выше, любая физическая активность сможет запустить у них процесс жиросжигания. Если у мужчины нет проблем с гормонами, сильного ожирения, то процесс похудения у него начнется уже через 2-3 силовых тренировки», – говорит Литовченко.

Не стоит урезать белок в рационе, так как от этого зависит мышечная масса и качество тела.

«Красота кроется в пропорциях тела, пропорции – это наши мышцы, и если у вас сильный дефицит белка, то мышцы уйдут в первую очередь, и только потом жир. Чтобы такого не было, нужно употреблять 1,6-2,2 г белка/кг массы тела», – пояснил тренер.

С возрастом метаболизм может занижаться, поэтому фитнес-тренер порекомендовал больше двигаться, выбирать бассейн, прогулки в парке, езду на велосипеде. Для поддержки суставов и костей можно пить коллаген.

«Чередуйте употребление коллагена. Пейте его регулярно 1 месяц, а затем временно отдыхайте. Коллаген можно пить всем, у него нет ограничений по возрасту, он полезен и для кожи, ногтей и волос», – подчеркнул Литовченко.