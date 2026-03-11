Фитнес-тренер Милославский рассказал, как похудеть без диеты

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При снижении веса в рацион можно включать любые продукты, поскольку главным фактором похудения является дефицит калорий, однако есть ряд факторов, которые позволяют сделать процесс похудения более комфортным. Об этом «Татар-информу» рассказал фитнес-тренер Станислав Милославский.

«Обеспечить достаточное количество белка и его разнообразие в рационе: белое и красное мясо, белая и красная рыба, морепродукты, яйца, творог. Также необходимо включать достаточное количество клетчатки», – заявил он.

Милославский также порекомендовал минимизировать потребление «пустых» калорий: соков, калорийных газированных напитков. «Лучше заменить их на некалорийные варианты, а высвободившиеся калории использовать на более сытную пищу», – считает эксперт.

Он добавил, что важно грамотно распределять калорийность в течение дня так, чтобы в самые «голодные» часы, например вечер после работы, оставалось достаточно калорий, чтобы не ложиться спать голодным. Кроме того, можно заменять более калорийные продукты на менее калорийные аналоги – например, молоко 3,2% на 1%.