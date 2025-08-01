Фитнес-тренер рассказал, как легко и быстро восстановить здоровье и тело после родов

Восстановление после беременности весьма удивительный процесс, который требует немало сил и терпения. О том, как быстрее и легче привести себя в порядок после родов рассказал фитнес-тренер Станислав Милославский.

«Все зависит от самого родоразрешения. Если у женщины были естественные роды, то можно начать восстановление уже через 1–2 недели, при хорошем самочувствии и отсутствии осложнений с легкой активности (ходьба, дыхательные упражнения, упражнения Кегеля). Но, кесарево сечение требует больше времени на восстановительные процедуры. Любые упражнения выполнять только после разрешения врача через 6-8 недель и более», – сказал Милославский.

По мнению тренера, физическая активность особенно нужна в этом нелегком процессе.

«Регулярные умеренные тренировки улучшают настроение, ускоряют восстановление тканей, способствуют снижению жировой массы, повышают общий тонус, также они снижают риск развития депрессии после родов, а укрепление мышц живота и спины уменьшает боли в спине и риск появления грыж», – отметил тренер.

Стоит грамотно организовать путь восстановления. С 1 по 6 неделю тренер рекомендует дыхательные упражнения, упражнения Кегеля на мышцы тазового дна, легкую растяжку, прогулки на свежем воздухе. С 6 по 12 неделю можно делать специальные упражнения на мышцы корпуса тела, упражнения на осанку, стабилизацию позвоночника, мягкие упражнения с собственным весом или на тренажерах.

«Возвращение к полноценным тренировкам должно быть после 3 месяцев от родов. Постепенно увеличивайте нагрузки, если есть диастаз, то работайте с опытным тренером, подключайте силовые и кардио-тренировки», – подчеркнул он.

Также фитнес-эксперт рассказал, что немало важно и питание. Оно должно быть полноценным, поддерживающим лактацию, если женщина кормит грудью, с достаточным количеством белка, витаминов, минералов. Необходимо нормально высыпаться и минимизировать уровень стресса.

«Контролируйте свои результаты, делайте замеры, фото до и после. А вообще, не игнорируйте боли, кровотечения и недомогания, не надо начинать тренировки без разрешения врача особенно после кесарева сечения и не делайте интенсивные упражнения на пресс при выраженном диастазе», – продолжил тренер.