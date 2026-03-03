Фитнес-тренер Литовченко рассказал, как правильно качать пресс

Фото: © «Татар-информ»

Фитнес-тренер Сергей Литовченко назвал в беседе с «Татар-информом» лучшие упражнения для пресса.

По словам эксперта, одно из базовых упражнений — классическое скручивание на лавочке с фиксацией ног. Важно не поднимать корпус полностью, а лишь отрывать лопатки, скручиваясь и направляя грудь к низу живота. Это позволяет нагрузить мышцы без вреда для позвоночника.

Для развития косых мышц эффективны скручивания с поворотами влево и вправо при подъеме. Нижнюю часть пресса прорабатывают махи ногами, упражнения «ножницы» и «велосипед». Планку Литовченко рекомендует включать в комплекс, но не делать на ней главный акцент: достаточно 30–45 секунд с упором на локти или прямые руки, сохраняя корпус слегка скрученным.

Продвинутый уровень — упражнения на турнике или шведской стенке: в висе поднимать ноги до параллели и выше, но не за счёт раскачивания, а за счёт подкручивания таза. В домашних условиях эффективен ролик для пресса, позволяющий прорабатывать корпус.

Использовать дополнительные веса Литовченко советует лишь тем, кто уже давно тренируется и перестал чувствовать нагрузку. Начинающим брать вес сразу не стоит — все должно идти постепенно.

Эксперт также пояснил, что пресс есть у всех, но, если его не видно, дело не в мышцах, а в проценте жира в организме. Чтобы появились кубики, нужно не только качать пресс, но и работать над питанием и «сушкой» всего тела.