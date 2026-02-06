news_header_top
Фитнес-тренер поделился советами, как не задыхаться во время упражнений

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Лучшие практики для поддержания дыхания во время спортивных упражнений назвал «Татар-информу» фитнес-тренер Станислав Милославский.

«Первое – носовое дыхание под нагрузкой. Выполняется следующим образом: при разминке, а также легких и средних нагрузках дыхание – только носом, а в силовых упражнениях – вдох носом, выдох носом или ртом», – рассказал Милославский.

Вторая техника называется «длинный выдох». Во время подходов или между ними необходимо делать выдох вдвое длиннее, чем вдох.

«Использовать технику нужно между подходами, когда начинаешь задыхаться», – отметил эксперт.

Третья методика – короткие задержки после выдоха. Суть заключается в спокойном вдохе, с задержкой дыхания на 2-5 секунд и таким же спокойным выдохом. Повторить цикл нужно 5-10 раз.

Милославский добавил, что «задыхание» во время упражнений усугубляется частым дыханием ртом, разговорами сразу после подхода и слишком коротким отдыхом между упражнениями.

#фитнес #физические упражнения
