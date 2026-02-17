Фитнес-тренер назвал лучшие упражнения для ног и объяснил, зачем они нужны мужчинам

Фитнес-тренер Станислав Милославский в беседе с «Татар-информом» рассказал о наиболее эффективных упражнениях для тренировки ног, различиях в подходах для мужчин и женщин, а также о мотивации не пропускать занятия.

Эксперт предпочитает упражнения, которые комплексно и сбалансированно нагружают ноги, задействуя работу в коленном и тазобедренном суставах, а также всю заднюю мышечную цепь. Важно также иметь возможность отслеживать прогресс: увеличивать вес, количество повторений и подходов или улучшать технику.

В числе лучших упражнений Милославский назвал различные вариации приседа, румынскую тягу, сплит-приседы, жим ногами, сгибания и подъемы на икры.

Специалист отметил, что на практике женщины чаще делают акцент на ягодицы и заднюю поверхность бедра, выбирая тяги, сплит-приседы и ягодичные мостики, тогда как мужчины сосредоточены на общей базе. Однако это вопрос приоритетов, а не разных упражнений.

Милославский также объяснил, почему мужчинам не стоит пропускать тренировки ног. Это важно для пропорций: без развитых ног верхняя часть тела выглядит несерьезно, нарушается визуальная эстетика. Ноги и ягодицы служат фундаментом для здоровья поясницы, коленей и осанки — пропуски тренировок могут обернуться болями. А еще «день ног» является маркером характера и дисциплины: тот, кто регулярно выполняет сложную работу, привыкает преодолевать трудности и выигрывает в долгосрочной перспективе.