Фитнес-тренер Милославский предупредил курящих людей о рисках при занятиях спортом

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если курящий человек начнет заниматься спортом и при этом плохо есть и спать, то во время тренировки он может потерять сознание. Об этом «Татар-информу» сообщил фитнес-тренер Станислав Милославский.

«Если курящий человек начнет заниматься спортом, то физические упражнения могут пагубно повлиять на его состояние. Конечно, последствия будут зависеть от многих факторов: как часто и много человек курит, насколько он высыпается, его питание и так далее. Однако если человек недосыпает, недоедает, но еще и курит, то во время тренировки он может потерять сознание», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что во время занятий спортом у человека расширяются сосуды и временно повышается артериальное давление. При этом, когда человек курит, то у него артериальное давление также повышается, но сосуды сужаются.