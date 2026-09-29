Фитнес-тренер Милославский предупредил, чем опасно курение и занятия спортом

Занятия спортом на фоне курения, недостатка сна и плохого питания могут привести к ухудшению самочувствия во время тренировки. В некоторых случаях человек может потерять сознание. Об этом «Татар-информу» рассказал фитнес-тренер Станислав Милославский.

«Если курящий человек начнет заниматься спортом, то физические упражнения могут пагубно повлиять на его состояние. Конечно, последствия будут зависеть от многих факторов: как часто и много человек курит, насколько он высыпается, его питание и так далее. Однако если человек недосыпает, недоедает, но еще и курит, то во время тренировки он может потерять сознание», – сказал он.

По словам специалиста, при физической нагрузке сосуды расширяются, а артериальное давление на некоторое время увеличивается. Курение, в свою очередь, оказывает противоположное воздействие на сосуды: они сужаются, тогда как давление также может повышаться.

Таким образом, сочетание интенсивной физической нагрузки с курением и недостаточным восстановлением способно создать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Поэтому перед началом регулярных тренировок важно учитывать общее состояние организма, режим сна и питания, а также количество употребляемого табака.