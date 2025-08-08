Фитнес-тренер Милославский объяснил, можно ли есть после шести часов вечера

Знаменитое правило «не есть после шести» на самом деле не имеет под собой научной основы для гарантированного похудения, рассказал «Татар-информу» фитнес-тренер Станислав Милославский.

Отвечая на вопрос о практической пользе этого запрета, Милославский пояснил, что ключ к снижению веса лежит в фундаментальном принципе энергобаланса.

«Все строится на энергобалансе. Мы должны потреблять меньше, чем расходуем. Вот и весь фундамент», – подчеркнул эксперт.

По его словам, правило «не есть после шести» – это просто один из методов снижения общей калорийности. Оно действует не потому, что люди не едят вечером, а потому, что они пропускают один прием пищи и, следовательно, калории из рациона.

«Убрали ужин в 500 ккал – получили дефицит в 500 ккал за сутки. Вот почему человек начинает худеть», – уверен фитнес–тренер.

Однако Милославский предостерег от слепого следования этому правилу, особенно в современных реалиях. Он отметил, что еда для многих является важным источником удовольствия и способом снять стресс после тяжелого дня.

«Зачастую после тяжелого рабочего дня вечером хочется поесть. Я бы рекомендовал оставлять необходимое количество калорий именно на вечер», – советует эксперт.

Главное, по словам тренера, – это общий контроль калорий, а не время приема пищи или строгие ограничения по типу продуктов.

Милославский подчеркнул важность планирования: «Рассчитайте свою суточную норму калорий и сознательно оставьте часть из них на вечер – например, если вам нужно 1700 ккал, запланируйте 500-800 ккал на ужин. Тогда в течение дня вы потребите оставшиеся 900-1200 ккал, при необходимости пропустив завтрак или сделав легкий обед».

Относительно выбора продуктов тренер отметил, что вечерняя еда не должна быть тяжелой – подойдут фрукты, овощи или белковые продукты. Главное, по его словам, строго уложиться в лимит калорий, поэтому, если это вписывается в норму, можно позволить себе и что-то более калорийное.

«Надо реально оценивать свои ситуации и приоритеты. Особенно жителям больших городов с бешеным ритмом жизни, которые физически не успевают поесть до шести», – резюмировал Милославский.