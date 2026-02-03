Лучшие упражнения для тренировок дома – рекомендации фитнес-тренера

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Подборкой лучших физических упражнений, для которых не требуются специальные тренажеры, поделился с «Татар-информом» фитнес тренер Станислав Милославский.

По его словам, эти упражнения подходят для того, чтобы поддерживать себя в физической форме в домашних условиях

«Ягодичный мост»

На одной ноге тренер рекомендует выполнять данное упражнение физически развитым, а на двух – новичкам. На одной ноге выполняется лежа на спине, с согнутой в колене одной ногой, а вторая нога в этот момент поднята вверх. Суть упражнения заключается в поднятии таза за счет ягодичных мышц вверх, пока тело не образует прямую линию от плеч до колена.

Отжимания

Также для поддержания формы тренер рекомендует выполнять классические отжимания. Их можно делать от пола, стоя на ногах или коленях, а также от стены или стола.

Подъем рук лежа на животе

Подъем рук лежа на животе со сведением в лопатках позволит поддерживать мышцы спины. Во время выполнения упражнения ноги должны быть прижаты к полу.

Сгибания корпуса с поднятыми ногами

Для проработки мышц пресса подойдут скручивания верхней части корпуса к поднятым ногам. Во время выполнения упражнения важно отрывать лопатки от пола.

Тяга бутылок или резинок в наклоне

Ноги должны быть слегка согнуты в коленях, корпус наклонен почти параллельно полу, спина прямая с прогибом в пояснице. Суть упражнения в подтягивании бутылок или резинок к корпусу, сводя лопатки.