Фитнес-тренер Литовченко объяснил, как новичку выбрать велосипед

Если человек планирует кататься только в городе, то ему лучше выбрать классический велосипед, либо горный, но не профессиональный. Об этом «Татар-информу» сообщил фитнес-тренер Сергей Литовченко.

«Самое главное, чтобы человек подобрал себе велосипед по высоте, по легкости. Есть различные рамы: для детей, для среднего возраста, для взрослых, и ее нужно правильно подобрать. Здесь определяющий фактор, чтобы велосипед подходил человеку и был удобен. Лучше всего поехать в профессиональный магазин, где человеку помогут подобрать велосипед и по высоте, и по легкости, и по комфорту, и по диаметру колес, это тоже большую роль играет. Также есть более жесткие, более мягкие сиденья на велосипедах. Здесь обращайте внимание на то, комфортно ли вам на нем сидеть», - отметил тренер.

Также при выборе велосипеда он посоветовал не экономить на покупке.

«Чем дороже велосипед, тем он легче, надежнее и профессиональнее: быстрее едет, мягче идет, практически не заметно переключает скорости», – резюмировал спикер.