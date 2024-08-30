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Фитнес-центр в Челнах закрыли на 20 суток после обнаружения кишечной инфекции
В фитнес-центре «Фитнес Хаус» в Набережных Челнах у одного из посетителей обнаружили кишечную инфекцию, сообщили в Роспотребнадзоре РТ.
После этого специалисты провели проверку работы центра. В процессе проверки выяснилось, что в бассейне центра были серьезные нарушения санитарных норм: помещения для очистки воды содержались в антисанитарных условиях, а вода в бассейне не соответствовала стандартам по микробиологии.
Также было установлено, что не проводились необходимые дополнительные исследования воды, а о проблемах с качеством воды в контролирующие органы не сообщали. Сотрудники фитнес-центра не проходили медицинские осмотры.
В итоге на владельца центра составили протоколы об административных нарушениях, и суд решил закрыть бассейн на 20 дней.
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