Фитнес-бонус: Как получить новый налоговый кэшбэк за занятия спортом

Государство решило повысить интерес населения к здоровому образу жизни. За покупку услуг в спортивных центрах в этом году можно будет получить налоговый вычет. Как вернуть деньги за занятия фитнесом и в каких спортцентрах, сколько получится сэкономить – в материале ИА «Татар-информ».

За покупку услуг в спортивных центрах в этом году можно будет получить налоговый вычет

Фото: ИА «Татар-информ»

Кто получит налоговый вычет?

Вернуть деньги можно как за покупку абонемента в фитнес-клуб самому, так и за оплату спортивных кружков и секций для детей: своих, приемных или опекаемых.

Для получения выплат должны быть соблюдены три условия:

– заявитель должен иметь официальный доход;

– оздоровительная услуга должна быть в специальном перечне Правительства России.

– спортивная организация должна быть включена в перечень Министерства спорта России. Этот перечень будет обновляться каждый декабрь.

В Татарстане налоговый вычет можно будет получить за занятия спортом в 145 центрах. В список попали и популярные фитнес-клубы в крупных городах республики, и небольшие спортивные организации в селах, а также несколько образовательных учреждений со спортивным уклоном. В Казани в программу попали 39 спортивных клубов, включая те, что считаются элитными.

В целом по России в этом году в список включили более 3,8 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей.

Вернуть деньги можно как за покупку абонемента в фитнес-клуб самому, так и за оплату спортивных кружков и секций для детей Фото: ИА «Татар-информ»

Сколько денег можно вернуть?

Получить от государства можно 13% от суммы, потраченной на физкультуру и спорт. Но есть одно «но» ­- эта преференция одна из комплекса социальных вычетов. Сейчас в Налоговом кодексе их пять видов: компенсируются расходы на благотворительность, обучение, лечение и покупку медикаментов, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, накопительную часть трудовой пенсии.

Максимальная сумма расходов по всем социальным вычетам ограничена 120 тыс. рублей в год (за минусом расходов на обучение детей и расходов на дорогостоящее лечение). То есть, предельная сумма возврата по всем ним составляет 15,6 тыс. рублей в год. Это же может быть верхней планкой для возврата только за занятия спортом, если не заявляться на другие социальные вычеты.

Следует учесть, что вернуть можно только ту сумму, которая ранее была уплачена в казну. То есть, если налогов набралось меньше, то и вернуть получится только часть денег.

Получить от государства можно 13% от суммы, потраченной на физкультуру и спорт Фото: ИА «Татар-информ»

Как можно вернуть деньги?

Для получения выплат нужны следующие документы и сведения:

- копия договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг;

- кассовый чек;

- банковские реквизиты для перечисления денег;

- свидетельство о рождении ребенка (если вычет нужно оформить за занятия детей).

Получить новый налоговый вычет за занятия спортом можно будет в следующем году – налоговая вернет часть подоходного налога за этот год. Документы можно будет подать вместе с декларацией 3-НДФЛ по окончании налогового периода ­(то есть в 2023 году) в Федеральную налоговую службу по месту жительства. Сделать это удобно и удалено через личный кабинет налогоплательщика.

Можно не дожидаться следующего года. Для этого нужно подтвердить право на вычет в налоговой инспекции, приложив все нужные документы (это так же можно сделать удаленно) и написать заявление на работе. Уже со следующего месяца сумму НДФЛ пересчитают.

Кэшбэк в 13% может повысить популярность занятий фитнесом у населения Фото: ИА «Татар-информ»

«Компенсация станет приятным бонусом для наших клиентов»

Опрошенные ИА «Татар-информ» представители фитнес-индустрии полагают, что кэшбэк в 13% может повысить популярность занятий фитнесом у населения.

«Многие гости уже знают про налоговый вычет и регулярно спрашивают, как и когда его получить. Мы с коллегами много обсуждали эту тему и пришли к выводам, что такая компенсация станет приятным бонусом для наших клиентов», – сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» сотрудник фитнес-индустрии.

Некоторые представители фитнес-бизнеса полагают, что если такие преференции и прибавят новых клиентов, то незначительно, потому что большинство тех, кто хочет заниматься спортом делают это и без налогового вычета, а те, кому спортивные занятия не интересны не станут посещать клубы только ради компенсации.

Другие же считают, что спортивные центры, за занятия в которых будут еще и «приплачивать», явно будут в приоритете у населения. Таким образом, можно ожидать небольшой, но переток любителей спорта в те фитнес-клубы, которые попали в перечень Минспорта РФ.