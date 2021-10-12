Fitch: В 2021 году нефтегазовые доходы России могут вырасти на 50 млрд рублей

На фоне высоких цен на нефть и газ Россия может заработать дополнительно 50 млрд долларов. Доходы могут вырасти почти на 70% по сравнению с уровнем 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные международного рейтингового агентства Fitch.

В агентстве посчитали, что в 2021 году поступления в бюджет от нефти и газа могут составить порядка 9 трлн рублей (около 125 млрд долларов).

«Это на 50 млрд долларов больше, чем в 2020 году, и примерно на 40 млрд долларов больше, чем могло бы быть, если бы макроэкономические параметры соответствовали бы нашим ожиданиям на начало года», — отметил специалист Fitch.

Ожидалось, что в среднем баррель нефти будет стоить 45 долларов, а экспортная цена на газ составит 200 долларов за 1 тыс. кубометров.