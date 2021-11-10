Fitch подтвердило рейтинг Банка ЗЕНИТ
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Банка ЗЕНИТ на уровне BB, прогноз стабильный. Агентство также подтвердило рейтинг устойчивости (VR) Банка ЗЕНИТ на уровне b+.
Агентство отметило улучшение качества активов и капитализации, сильную ликвидность, а также растущую прибыльность бизнеса банка. При этом позитивное влияние на позиции Банка ЗЕНИТ оказывает поддержка и рейтинг мажоритарного акционера — компании ПАО «Татнефть».
«Банк ЗЕНИТ продолжает наращивать объемы бизнеса в стратегических сегментах. Кредитный рейтинг на уровне ВВ отражает надежность и устойчивость банка. Позитивная динамика ключевых показателей подтверждает прогнозы на текущий год и создает основу для достижения бизнес-целей в 2022 году», — отметил председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.