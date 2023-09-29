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Фишман и Бекмамбетова привлекут к развитию креативных индустрий в Казахстане
Кинорежиссер Тимур Бекмамбетов и его супруга Наталия Фишман были приглашены на встречу с Акимом Атырауской области в Казахстане Сериком Шапкеновым.
Встреча была посвящена развитию цифровой креативной индустрии, подготовке специалистов, созданию благоприятной среды для жителей и реконструкции старых городских зданий, сообщает пресс-служба области.
Напомним, в Татарстане Наталия Фишман курировала вопросы формирования комфортной среды в больших и малых городах республики. Основным делом ее команды стало благоустройство парков и скверов в Казани.
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