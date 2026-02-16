Фишинг и поддельные собрания: эксперт предупредил о новых рисках для дачников зимой

В цифровую эпоху мошенники получили новые инструменты и все активнее используют их против владельцев дачных участков зимой. Об этом в разговоре с «RT» рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

По его словам, один из главных рисков – фишинговые рассылки, которые выглядят как официальные сообщения от правления СНТ. Зимой, когда многие вопросы решаются дистанционно, возрастает вероятность того, что собственник переведет деньги на новый счет, указанный в письме.

Аферисты, как пояснил эксперт, создают почти точные копии реальных уведомлений, используя украденные или полученные через утечки базы электронных адресов и телефонов.

Силаев отметил, что в таких сообщениях часто применяются приемы социальной инженерии. В текстах могут упоминаться срочные долги за электроэнергию с угрозой отключения или внеочередные взносы на ремонт водопровода, поврежденного морозами.

Кроме того, по его словам, зимой активизируются попытки подделки документов с целью захвата управления товариществом. Внеочередные «собрания», на которые приглашают ограниченный круг лиц или которые проводят заочно, становятся удобным прикрытием.

Мошенники рассчитывают, что многие владельцы участков, занятые своими делами и находящиеся далеко от дач, проигнорируют уведомления или не будут вникать в детали.

В результате, как подчеркнул эксперт, могут приниматься решения о смене председателя, утверждении новых тарифов или распоряжении общим имуществом. Оспорить легитимность таких протоколов сложно и долго, особенно если сроки для подачи возражений были намеренно сокращены.

Силаев добавил, что главным способом защиты остается личная проверка любой финансовой информации. При получении уведомлений о смене реквизитов или новых сборах он рекомендовал связаться с проверенным представителем правления, чей номер был сохранен заранее.

Также эксперт советует запрашивать и внимательно изучать протоколы общих собраний, даже если собственник не присутствовал лично. Обнаружение подписи или решений, принятых от имени владельца без его ведома, он назвал основанием для немедленной проверки и обращения с заявлением.