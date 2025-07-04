Михаил Фисенко в «Ак Барсе». Почему казанцы не усиливаются, а только углубляют состав

Михаил Фисенко возвращается в «Ак Барс». Даже на тех скромных условиях, которые предложили казанцы, трансфер вау-эффекта ни у кого не вызывал. Хоккеист давно готовится к завершению карьеры, занимаясь внехоккейными делами, а его отрезок в Казани оставил смазанные впечатления. Почему «Ак Барс» усиливается лишь середняками - разбирался «ТИ-Спорт».





Фото: ak-bars.ru

Фисенко пришел на «легких» условиях, но его карьера давно идет по наклонной

Михаил Фисенко на официальном портале Континентальной хоккейной лиги числится как игрок казанского «Ак Барса». Указано, что его договор рассчитан на один сезон и будет односторонним. Получит хоккеист за этот год одну из самых маленьких зарплат в казанском клубе – 10 миллионов рублей.

Очевидно, что генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин постарался максимально «обезопасить» этот трансфер для себя и сделал его не обременительным для казанского клуба. Однако, даже на таких условиях есть определенные вопросы, насколько этот хоккеист – помощник «Ак Барсу» в предстоящем сезоне.

Во-первых, 35-летний форвард уже достаточно далек от своих лучших лет в карьере. Золотое время нападающего пришлось на «Авангард» Боба Хартли, где хоккеист доходил до финала Кубка Гагарина, где уступили лишь ЦСКА в упорной борьбе.

Дальше был «Ак Барс», в котором он оставил очень противоречивые впечатления. Уже при переходе центрфорварда в «Ак Барс» случился казусный момент. В 2020 омичи захотели вернуть игрока, однако сделка не состоялась.

Тогдашний председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов объяснял, почему не стал бороться за хоккеиста, заявив: «условный Фисенко не может получать такую высокую зарплату, как 45 миллионов рублей в год, нигде, кроме как в КХЛ». Сам Фисенко позже прокомментировал это высказывание, отметив, что был бы рад такой зарплате, но у него не было такого предложения. Однако, именно такую сумму хоккеист и получал в «Ак Барсе», а «Авангард» повторял предложение.

Выступал в команде Дмитрия Квартальнова центр поначалу примерно на своём уровне. Неплохо вступал в единоборства, толкался, был неплохим разрушителем и «по праздникам» забрасывал. В гладком чемпионате 2019/20 Михаил сыграл в 40 матчах, в которых набрал 13 (7+6) очков. В плей-офф в 4 играл добрал еще 2 ассиста. Однако, ко второму сезону сдал и всё чаще проваливался. В регулярке 2020/2021 он отыграл те же 40 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка, при полезности «-1».

Карьера хоккеиста шла по наклонной, но желающие в его услугах нашлись – сначала Михаила забрало «Динамо», а после одного неудачного сезона в Москве он отправился в «Металлург», где также больше чем на сезон не задержался.

Фото: ak-bars.ru

Вариант с вернувшейся в КХЛ «Ладой» летом 2023 года стало настоящим подарком для хоккеиста, в чьих услугах уже никто заинтересован не был. Он уже вовсю занимался своим бизнесом (об этом ниже) и рассчитывал хоть на какое-то предложение. К счастью, в Тольятти появились новые рабочие места, так что «Лада», по сути, спасла карьеру нападающему.

Из крайности в крайность: «Ак Барс» сбился на подписания середняков

Карьера центрфорварда, очевидно, находится «на излете». Да, он выдал неплохой отрезок в Тольятти. В предыдущем сезоне он отыграл 59 матчей, набрав 15 (7+8). Но вряд ли годится под задачи топ-команды.

Сейчас представляется, что это центр для четвертого сдерживающего звена, но в таком случае непонятна судьба Дмитрия Кателевского. Если же Михаила берут для третьей тройки нападения, то ожидать высоких скоростей и креативе от этого звена не придется и «Ак Барс» вновь перейдет на формат двух атакующих звеньев.

В целом же, после подписания Михаила впечатления от трансферной кампании «Ак Барса» 2025 года очень неоднозначные. Это только третий трансфер «Ак Барса» нынешним летом, однако пока складывается впечатление, что казанский клуб не рассчитывает бороться за что-то большее, чем в сезоне прошлом. Уайатт Калинюк и Брэндон Биро – хоккеисты среднего эшелона АХЛ.

Фото: ak-bars.ru

Ожидавшие в команде техничного Шелдона Рэмпала или креативного (пусть и проблемного) Евгения Кузнецова пока что получают трансферы из разряда «заткнуть дыры». Углубил ли состав «Ак Барс» этими подписаниями? Да. Стал ли «Ак Барс» после этих трансферов сильнее по сравнению с прошлым сезоном? Пожалуй, что нет.

Фисенко постепенно отходит от хоккея и концентрируется на другой деятельности. Насколько он мотивирован?

Внехоккейная деятельность Михаила подталкивает к выводу, что он уже достаточно давно готовится к завершению карьеры.

Михаил Фисенко переходил в «Ладу» в статусе свободного агента, когда множество хоккеистов (более тридцати) сидели без работы и ждали хоть какого-то предложения. История, кстати, усугубилась прошлым летом.

Хоккеист уже сконцентрировался на своей околохоккейной деятельности и бизнесе. Он был одним из основателей спортивного комплекса «Арктика» в Ново-Переделкино, в Москве, который открылся в 2021 году. Именно там многие звездные (и не только) хоккеисты КХЛ и проходят подготовку летом и даже проводят двусторонние матчи.

Фисенко уже примерял роль руководителя комплекса, хоть и занимался на льду и тренажерках вместе с остальными.

Успевает Михаил, помимо хоккейной карьеры, заниматься и общественной деятельностью. Так, например, в начале мая он побывал в Республике Чечня и даже успел стать… вице-президентом Федерации хоккея Чечни. Он бывал на хоккейном товарищеском турнире «Zа Победу!», посвященного памяти Героям-защитникам Отечества в Грозном, где встретился с ректором ГГНТУ им. акад. М.Д.Миллионщикова и президентом федерации хоккея ЧР Магомедом Минцаевым. Так он и получил эту номинальную должность.

Фото: ak-bars.ru

А зимой, когда форвард получил травму, главный тренер «Лады» Павел Зубов решился на любопытный ход и дал Михаилу возможность попробовать себя в роли тренера на мостике.

«Пока у него травма, заявили его на четыре игры, так как мы нуждаемся в помощнике со стороны нападающих, потому что невозможно концентрироваться на игре и смотреть за нападающими. Кто блеклый, кто румяный — эти вещи курирует тренер по нападающим и передает главному тренеру. Отсюда и идет ротация игроков в течение игры, чтобы все были свежими. Мы объяснили Михаилу эту политику, он ее понял и в этом помогал нам сегодня, — объяснял Зубов на пресс-конференции.

Профессиональный хоккей для игрока уже постепенно отходит на второй план. Возможно нынешний сезон станет для него последним в КХЛ. Насколько это помощник «Ак Барсу» – сезон покажет.