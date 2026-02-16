Фисенко отправился на выезд с «Ак Барсом» по маршруту Омск-Тольятти-Нижний Новгород

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко отправился на выездную серию с командой. На этой неделе казанцам предстоит сыграть в гостях против «Авангарда» (17 февраля), «Лады» (19 февраля), «Торпедо» (21 февраля).

Полный состав «Ак Барса» на матчи выездной серии:

Вратари: Тимур Билялов, Максим Арефьев, Иван Кузнецов.

Защитники: Игорь Бардин, Илья Карпухин, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Степан Терехов, Альберт Яруллин.

Нападающие: Владимир Алистров, Александр Барабанов, Артур Бровкин, Артём Галимов, Григорий Денисенко, Никита Дыняк, Дмитрий Кателевский, Денис Комков, Егор Потапов, Алексей Пустозёров, Илья Сафонов, Кирилл Семёнов, Нэйтан Тодд, Михаил Фисенко, Александр Хмелевский, Дмитрий Яшкин.

Последний раз в составе «Ак Барса» Михаил Фисенко появлялся на льду 6 января в матче против «Авангарда».