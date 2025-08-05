Фисенко, Калинюк и Биро тренируются с основным составом «Ак Барса»

В эти минуты на клубной базе «Ак Барса» проходит открытая тренировка команды.

Все новички команды тренируются вместе с основным составом казанской команды. Это Михаил Фисенко, Брендон Биро, Уайатт Калинюк.

Отметим, что на тренировке отсутствует голкипер Тимур Билялов. Вратарь продолжает восстановление от травмы паха.

Напомним, что в Спортрейтинге Татарстана по версии «ТИ-Спорта» «Ак Барс» занял четвертое место в командном зачете, уступив место в тройке футбольному «Рубину», министерству спорта Татарстана и команде «КАМАЗ-Мастер».