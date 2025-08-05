news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 5 августа 2025 11:33

Фисенко, Калинюк и Биро тренируются с основным составом «Ак Барса»

Читайте нас в
Телеграм

В эти минуты на клубной базе «Ак Барса» проходит открытая тренировка команды.

Все новички команды тренируются вместе с основным составом казанской команды. Это Михаил Фисенко, Брендон Биро, Уайатт Калинюк.

Отметим, что на тренировке отсутствует голкипер Тимур Билялов. Вратарь продолжает восстановление от травмы паха.

Напомним, что в Спортрейтинге Татарстана по версии «ТИ-Спорта» «Ак Барс» занял четвертое место в командном зачете, уступив место в тройке футбольному «Рубину», министерству спорта Татарстана и команде «КАМАЗ-Мастер».

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане из-за грозы и сильного дождя объявили штормовое предупреждение

В Татарстане из-за грозы и сильного дождя объявили штормовое предупреждение

4 августа 2025
Ильшат Ханзафаров возглавил отдел архитектуры исполкома Альметьевского района

Ильшат Ханзафаров возглавил отдел архитектуры исполкома Альметьевского района

4 августа 2025