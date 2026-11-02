FIS рассмотрит вопрос по допуску Большунова на Кубок мира завтра

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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) 3 ноября рассмотрит вопрос о предоставлении нейтрального статуса трёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову, который позволит ему выступать на этапах Кубка мира. Об этом сообщает NRK со ссылкой на свои источники в FIS.

Ранее стало известно, что FIS не хочет предоставлять Большунову нейтральный статус, несмотря на то что лыжник уволился из системы ЦСКА — это было одним из требований федерации. В случае отказа россиянин намерен обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и Европейском суде по правам человека.

Напомним, что Большунов не выступает на соревнованиях под эгидой FIS с 2022 года. В прошлом сезоне он уже подавал заявку на нейтральный статус, но получил отказ. Первыми статус в нынешнем сезоне получили Дарья Непряева, Ксения Шорохова, Сергей Волков, Никита Денисов и Савелий Коростелёв, а также еще два десятка лыжников.