news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
20 апреля 2026

FIS рассмотрит сокращение квот на Кубке мира из-за доминирования норвежцев

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) на весенней сессии обсудит уменьшение национальных квот на Кубке мира по лыжным гонкам. Об этом сообщает Adressa со ссылкой на представителя Норвегии в комитете FIS Ульфа Мортена Ауне.

Вопрос был поднят из-за доминирования норвежских лыжников у мужчин и шведских — у женщин. В случае принятия решения оно вступит в силу с сезона-2027/2028. Официального подтверждения от FIS пока не поступало.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Мартин Сундбю резко высказывался о негативном влиянии доминирования норвежцев на развитие лыжных гонок.

#лыжные гонки
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров