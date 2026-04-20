FIS рассмотрит сокращение квот на Кубке мира из-за доминирования норвежцев

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) на весенней сессии обсудит уменьшение национальных квот на Кубке мира по лыжным гонкам. Об этом сообщает Adressa со ссылкой на представителя Норвегии в комитете FIS Ульфа Мортена Ауне.

Вопрос был поднят из-за доминирования норвежских лыжников у мужчин и шведских — у женщин. В случае принятия решения оно вступит в силу с сезона-2027/2028. Официального подтверждения от FIS пока не поступало.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Мартин Сундбю резко высказывался о негативном влиянии доминирования норвежцев на развитие лыжных гонок.