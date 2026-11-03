FIS предоставила нейтральные статусы семи российским спортсменам

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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила нейтральные статусы ещё семи российским спортсменам. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Нейтральные статусы получили сноубордистки Ульяна Бородина и Дмитрий Бронников, горнолыжники Ульяна Стахович и Артемий Семенов, фристайлисты Злата Мельникова и Оскар Аюпов и сноубордист Михаил Будзинский.

Напомним, что ранее FIS допустила российских лыжников до международных соревнований в нейтральном статусе. Первыми статус получили Дарья Непряева, Ксения Шорохова, Сергей Волков, Никита Денисов и Савелий Коростелёв. Вопрос о предоставлении нейтрального статуса трёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову пока остаётся открытым.