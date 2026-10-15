FIS открывает двери России: максимальная квота, но пока без Большунова

В последние дни FIS практически каждый день обновляет имена российских спортсменов, допущенных до международной арены. Плюсом - нам вернули квоту, которая была у нас до 2022 года - то есть, полный состав. Весь вопрос теперь в том - кого и в каком количестве допустят. Разбираемся в материале «ТИ-Спорта».





Фото: flgr.ru

Нюансы международной федерации

Для начала давайте оговорим несколько важных вещей. Первое - на сегодняшний день допущено уже 11 российских лыжников: Савелий Коростелёв, Дарья Непряева, Никита Денисов, Сергей Волков, Ксения Шорохова, Арина Каличева, Алина Пеклецова, Екатерина Никитина, Екатерина Шибекина, Дмитрий Пузанов и Андрей Сахаров.

Второе - в FIS подтвердили, что для нейтральных спортсменов из России будет действовать максимальная квота, которая была действительна на момент отстранения - то есть 12+12 (мальчиков + девочек). Плюсом к этому 16 квот для персонала сборной. Стоит отметить, что условно не все 12 мужчин смогут участвовать в каждой гонке - действует лимит: не больше шести на гонку от одной страны.

«В сезоне-2026/2027 у нейтральных спортсменов из России будет такое же количество квот, как было в сезоне-2021/2022», — сообщили в пресс-службе FIS «Чемпионату».

При этом важно, что так называемые FIS-пункты из уже допущенных лыжников имеют всего трое - Коростелев, Непряева и Денисов. Остальным, включая тех, кого довнесут в этот список позднее (даже Большунов в случае допуска), предстоит набирать очки в гонках под эгидой FIS. Ближайшие из них в ноябре: в финском Муонио (13-15 ноября), норвежском Бейтостолене (20-22 ноября). А еще Кубок Восточной Европы в Казахстане (21-24 ноября).

«Я вполне могу допустить, что формула «6+6» будет применяться в отношении российской команды. Другой вопрос, мне кажется, более значимый - кого конкретно из наших лыжников допустят до участия? Кому из лидеров российской сборной дадут нейтральный статус и позволят, по сути, выступать? Вот к этой процедуре выдачи нейтрального статуса в прошлом сезоне у меня были большие вопросы. Я не считаю её прозрачной и объективной», - отметил спортивный журналист Иван Докукин в разговоре с «ТИ-Спортом».

Савелий Коростелев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Отметим, и вот какой момент - если одобренных заявок от FIS окажется больше, чем может позволить квота, а все к этому идет, то в этом случае отбор «топ-12» будет отдан на откуп Ассоциации лыжных гонок и сноуборда России.

«Но у нас очень сильная сборная, состав глубокий. Понятно, что есть очевидные лидеры, большие фамилии, но, знаете, настолько. глубокий состав, настолько много спортсменов, что здесь, конечно, за эти путевки будет борьба. И если много будет спортсменов с нейтральным статусом, которые смогут бороться за этот топ-6, значит, нужно нашей Ассоциации лыжных гонок и сноуборда России отработать грамотно, и сделать так, чтобы действительно лучшие поехали. Это большая задача, чтобы отбор проходил тоже объективно и прозрачно», - подчеркнул Докукин.

Большунов наготове - нужен «свет» от FIS

Но, конечно, во всей этой истории с допуском наших лыжников, главным остается вопрос по Александру Большунову. На этой недели по поводу статуса трехкратного олимпийского чемпиона было несколько вбросов. Один из них гласил, что якобы FIS запросила некоторые дополнительные документы. Правда Дмитрий Свищев (председатель Ассоциации лыжных гонок и сноуборда России) чуть позже назвал эту информацию «бредом».

Но бред или нет, а все понимают, что за последние пять лет, именно сейчас Саша имеет реальные шансы вернуться в когорту лучших в мире. И времени лучше уже, кажется, не будет. Эксперт Иван Докукин считает, что Большунов вызывает у международных лыжных федераций оторопь:

«Александр Большунов – это символ российских лыж во многом. Великий спортсмен, безусловно. И последний его соревновательный сезон на мировом уровне это доказал. Его прекрасно помнят и в Скандинавии, и в Центральной Европе, и, я думаю, на американском континенте, вообще во всём мире. И смогут ли международные чиновники лыжной федерации справиться с давлением тех, кто заинтересован, чтобы Большунов не попал на мировую арену, это большой вопрос. Насколько в этом году эта система отбора и выдачи этих нейтральных статусов будет объективна? Еще раз, в прошлом году у меня были большие вопросы к ней.

Александр Большунов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Я не считаю, что прошлогодняя модель выдачи нейтральных статусов была легитимной, честной и законной. Посмотрим, как это в этом году будет. Сейчас никто здесь гарантии и прогнозы такие дать, да, стопроцентные, не может. Но хочу отметить, что в случае, если Большунова пустят, то это, конечно, будет огромный заряд мотивации для него лично. Посмотрим, на что он будет готов в условиях, когда впереди будет перспектива борьбы с Клэбо. Ну и, конечно, это будет фурор и интерес для мирового лыжного сообщества. По нашим спортсменам соскучились, тем более по тем, которых хорошо знают и чьи победы хорошо помнят», - пояснил Докукин «ТИ-Спорту».

Кстати, Докукин не просто так сомневается в системе допуска и выдачи нейтральных статусов. Дело в том, что Ксения Шорохова и экс-бойфренд Непряевой Сергей Волков в том году тоже уже подавали заявки на нейтральный статус. Как и сейчас, тогда они были чисты по всем пунктам. Но FIS тогда отклонил, сейчас допустил. Но этот кейс вселяет лишнюю надежду Александру Большунову - может, его заявку рассмотрят больше, чем прошлогодние пять минут?

Не Большуновым единым

Но не только Большунов интересует нас в этой сборной. Давайте окинем взор на тех, кого уже одобрили. Из интересного и важного - Алина Пеклецова. В отсутствии Натальи Терентьевой по прошлому сезону, именно эта молодая уроженка Вологодской области выкашивала все дистанционные гонки на Кубке России. Да и казанские болельщики её прекрасно помнят - на этапе в столице Татарстана она выиграла сразу два золота.

Но вот теперь Наташа вернулась. И Алина попробует свои силы на международной арене против лучших представительниц этого вида спорта.

«Алина Пеклецова - это не просто молодая лыжница, это одна из сильнейших российских спортсменок последних сезонов. Это факт. И, например, в гонках в гору она объективно сможет претендовать на звание лучшей лыжницы мира. Поэтому это, конечно, безусловно, позитивная новость, что у настолько серьезной гонщицы из России появляется шанс проявить себя на взрослом международном уровне. Алина не участвовала еще в Кубке мира ни разу, поэтому это может быть дебют для неё. И здесь мы, конечно, будем внимательно наблюдать за выступлением на мировом уровне уроженки Вологодской области», – уверен Докукин в разговоре с «ТИ-Спортом».

Алина Пеклецова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Конечно, мы надеемся, что и других наших спортсменов допустят - Ардашев, Спицов, Терентьев, Степанова (хотя под вопросом), Фалеева, Баранова, Крупицкая. И это далеко не весь список. Но что, если вдруг (а всякое бывает), FIS ограничится этими 11-ю спортсменами в уже имеющемся списке? Большинство из них молодые и еще «нестрелянные» международкой ребята и девчонки. Докукин уверен - фокус надо держать и на них:

«Там еще и ряд других молодых ребят получили статусы. Это для нас означает, что они могут бороться и за попадание на взрослые Кубки мира, и, возможно, попытаются принять участие в юниорских, молодёжных чемпионатах мира. Это все тоже очень важно, и не нужно весь фокус внимания смещать только на взрослые турниры, потому что здесь важно полноценное возвращение российских лыж. И для этого, конечно, должны выступать и наши взрослые спортсмены, и юниоры, и молодёжь. Важно, чтобы они формировались в этой международной обстановке, чтобы они набирались этого международного опыта и практики соревнований. Поэтому только вперед», - пояснил Докукин в разговоре с «ТИ-Спортом».

Отметим, что первый этап Кубка мира пройдет уже с 27 по 29 ноября в финской Руке. Очень хочется, чтобы мы как и раньше включили телевизоры и поболели за российских спортсменов - давно забытое чувство. Пора возвращать.