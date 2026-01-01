FIS отказал нескольким спортсменам в нейтральном статусе

Фото: flgr.ru

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отказала нескольким спортсменам в получении нейтрального статуса. Об этом накануне заявил старший тренер сборной России в параллельных дисциплинах Денис Салагаев.

— Была информация, что ближе к 1 января наступит ясность по допуску сноубордистов. Как обстоят дела на сегодняшний день?

— Отказали Александре Паршиной, Игорю Слуеву, Софии Надыршиной, Яне Ульяновой. Мотивировали отказ нарушением антидопинговых правил. Никаких подробностей больше не сообщили. По Полине Каримовой, Есении Степановой и Алексею Соболеву пока информации нет, ждём.

— Ребята расстроились?

— Конечно. Надежда на нейтральный статус была, шанс отобраться на Игры у них был, - сказал Салагаев «Матч ТВ».

Что касается тренерского штаба информации в получении нейтрального статуса пока не поступало.

Ближайшие международные соревнования Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года. Российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.