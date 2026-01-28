Фиш-глэмпинг под Мамадышем станет новой рекреационной точкой района

Глава Мамадышского района Вадим Никитин и председатель Государственного комитета РТ по биоресурсам Федор Батков во время рабочего визита осмотрели площадку строящегося фиш-глэмпинга в поселке Новый. Проект реализуется предпринимателем из Марий Эл и размещается на территории площадью 4 гектара, отведенной под рекреацию.

Инициатива стала наглядным подтверждением туристического потенциала поселения, о котором ранее говорили руководители.

История проекта началась с частной рыбалки: инвестор, впечатленный природой этих мест, принял решение создать здесь современный эко-ориентированный бизнес.

В ходе осмотра особое внимание уделили экологической составляющей проекта. Несмотря на близость к береговой зоне, предусмотрены все необходимые инженерные решения, включая системы водоотведения и канализации, что позволит минимизировать воздействие на окружающую среду.

На сегодняшний день на территории уже возведено несколько домов для будущих гостей. Объект находится в активной фазе строительства и пока не принимает туристов.

Вадим Никитин отметил важность частных инвестиций в развитие территории и подчеркнул значение проекта как новой точки притяжения для любителей природы и рыболовного отдыха.