Фирменная прическа изменилась: Дональд Трамп появился с темной шевелюрой

Президент США Дональд Трамп появился на публике с более темным оттенком волос вместо привычного золотисто-светлого, сообщает The New York Post. Как пишет издание, главу государства заметили с каштановой шевелюрой по дороге в гольф-клуб накануне.

Пользователи соцсетей обратили внимание на необычный для политика, который редко меняет фирменную прическу, образ. Один из комментаторов пошутил, что с окончанием лета настало подходящее время для смены цвета волос. Писательница Энн Ламотт отметила, что Трамп теперь выглядит моложе и напоминает актера Пирса Броснана.