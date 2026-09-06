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Общество 6 сентября 2026 20:32

Фирменная прическа изменилась: Дональд Трамп появился с темной шевелюрой

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Президент США Дональд Трамп появился на публике с более темным оттенком волос вместо привычного золотисто-светлого, сообщает The New York Post. Как пишет издание, главу государства заметили с каштановой шевелюрой по дороге в гольф-клуб накануне.

Пользователи соцсетей обратили внимание на необычный для политика, который редко меняет фирменную прическу, образ. Один из комментаторов пошутил, что с окончанием лета настало подходящее время для смены цвета волос. Писательница Энн Ламотт отметила, что Трамп теперь выглядит моложе и напоминает актера Пирса Броснана.

#Дональд Трамп
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