Фирма обманула пороховой завод из РТ на 2,5 млн, продав обычную фанеру вместо авиационной

В январе 2022 года между Казанским пороховым заводом и компанией «Стройтехлогистика» был заключен договор на поставку авиационной фанеры двух видов на общую сумму 3 млн 581 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Далее несколько работников компании «Стройтехлогистика» с другими неустановленными лицами купили обычную березовую фанеру на строительном рынке и подделали на нее паспорта качества. Покупка обошлась злоумышленникам в 1 миллион 271 тыс. рублей.

Раскрыли преступный замысел сотрудники Управления ФСБ России по Татарстану вместе со службой безопасности завода.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».