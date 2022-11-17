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Происшествия
17 ноября 2022  14:41
Павел Климчак

Фирма из Татарстана не заплатила почти 100 миллионов рублей налогов, возбуждено дело

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Следствие полагает, что в 2017-2020 годах директор ООО «СТТ» внес неверные сведения в налоговые декларации о фиктивных взаимоотношениях с 44 контрагентами. Таким образом он уклонился от налогов на более 99,4 миллиона рублей.

На него возбудили уголовное дело за уклонение от налогов в особо крупном размере. Дело было возбуждено по материалам УФНС по РТ.

В данный момент выясняются все обстоятельства случившегося, расследование дела продолжается. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

#уклонение от налогов
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