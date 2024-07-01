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Фирма из РТ выплатила рабочим 21 млн долга после возбуждения уголовного дела
В Татарстане местная фирма выплатила сотрудникам более 21 млн долга после возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает старший помощник СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Согласно материалам дела, руководитель ООО «Миркод» с сентября 2022 по май 2024 года не выплачивал зарплату 70 своим подчиненным, что привело к образованию долга в размере более 21 миллиона рублей.
В связи с тем, что в процессе расследования подозреваемый погасил всю задолженность, рассматривается возможность прекращения уголовного преследования.
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