Фирдус Тямаев «Татар-информу»: Можете ругать или хвалить - главное, пишите!

Фото: © «Татар-информ»

По случаю 35-летнего юбилея «Татар-информа» заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев поделился своим мнением о ведущем информационном агентстве республики.

«”Татар-информ” – авторитетное информагентство со своим именем. Журналисты агентства играют огромную роль в развитии творчества артистов. Это очень важно для нас. В наше время, когда соцсети стали популярны, и каждый артист уже сам почти журналист, вы не теряете своей миссии и успешно ведете свою работу», – сказал певец корреспонденту «Татар-информа».

Он пожелал здоровья, творческих успехов всем сотрудникам информагентства.

«На вас возложена большая роль в сохранении языка, культуры нашего народа, желаю, чтобы вы и дальше успешно выполняли эту задачу. “Татар-информу” желаю еще больше высот! Чтобы духовная пища, которую вы доносите до читателя, привлекала также наше молодое поколение», – отметил певец.

«На протяжении 14 лет моего творческого пути я всегда чувствовал вашу поддержку, спасибо вам! Пусть наше сотрудничество продолжится. Можете ругать или хвалить - главное, пишите!» – обратился Фирдус Тямаев.

Артист также отметил, что хотел бы на страницах «Татар-информа» видеть больше материалов на серьезные темы.

«Конечно, сейчас время другое, запросы людей изменились. Но, мне кажется, журналистам, работая на примере своих предшественников, стоило бы чаще обращать внимание на более серьезные темы», – сказал артист.

Гульназ Хабибуллина