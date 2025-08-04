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Общество 4 августа 2025 13:49

Фирдус Тямаев стал самым медийным из татарских артистов в телеграме по итогам июля

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Фирдус Тямаев возглавил рейтинг медийной активности звезд татарской эстрады по итогам июля. Об этом сообщает телеграм-канал «Еду в Татарстан».

На втором месте оказался Салават Фатхетдинов, замкнула тройку лидеров Гузель Уразова. В десятку также вошли Ришат Тухватуллин, Радик Юльякшин (Элвин Грей), Ильмира Нагимова, Ринат Рахматуллин, Рифат Зарипов, Айдар Галимов и Ильсия Бадретдинова.

Рейтинг составили на основе количества и популярности публикаций, в которых упоминаются артисты. Как уточнили авторы проекта, если кого-то нет в списке, значит, упоминаний в телеграм-каналах за месяц не зафиксировано или они были недостаточно заметны.

#фирдус тямаев #татарская эстрада
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