Фирдус Тямаев сообщил о срыве своих концертов в Уфе

Заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев опубликовал в своем аккаунте в Инстаграме видеообращение к поклонникам в Уфе. Певец сообщает, что его запланированные на 13-18 декабря в столице Башкортстана концерты не состоятся.

«Сегодня получил письмо — нам не разрешили. По очень интересным причинам», — говорит артист в ролике.

Тямаев принес извинения зрителю и своему творческому коллективу, и напомнил, как из-за подобных запретов не состоялись его концерты весной.

«До этого в апреле сорвались наши концерты, и в этот раз приехать не получилось. Но не будем расстраиваться, друзья. Планы такие — в мае или июне сделаю бесплатный концерт на границе Татарстана и Башкортостана. Желаю всем нам жить в дружбе и братстве» говорит Фирдус Тямаев.

Весной концерт татарского артиста в селе Киргиз-Мияки пришлось отменить за час до его начала. Администрация Дома культуры объяснила это потопом в подвале и отсутствием электричества. Также были претензии к оформлению разрешительных документов у Тямаева. Позже стало известно, что выступление певца в городах Стерлитамак и Уфа тоже не состоятся. Многие эксперты и известные общественные деятели связали эти запреты с предстоящей Всероссийской переписью населения.