Фирдус Тямаев рассказал историю песни, написанной во время поездки в зону спецоперации

Заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев поделился историей своей песни «Сагындым әтиемне» («Я скучаю по отцу»). Он рассказал об этом на концерте в казанском КСК «УНИКС», посвященном участникам специальной военной операции. Гостями концерта стали солдаты, участвовавшие в специальной военной операции, родители, жены и дети погибших военнослужащих.

Слова песни написал поэт Рузаль Мингазов, работающий в группе Фирдуса Тямаева, а музыку сочинил сам певец. Эта песня родилась после того, как артист вместе с группой отправился в зону специальной военной операции.

«Мы несколько раз в год вместе с Нурлатским районом ездим доставлять гуманитарную помощь, Нурлат находится на первом месте по оказанию помощи военнослужащим. Два раза в месяц ездят по две фуры. В зоне военной операции помощь передается 48–50 подразделениям. Когда я сам выезжаю с концертами, то, конечно, везу ребятам из нашего Татарстана чак-чак, баурсак, кыстыбыи, сладкие пироги, треугольники, колбасы. Встречи с бойцами невозможно описать», – заметил артист.

«Летом наш маршрут начался со стороны Херсона. Наши ребята уже четыре года живут в блиндажах, под землей, расстояние между этими блиндажами – 7-8 километров, они защищают реку, расстояние до противника очень маленькое. Они ночуют под землей, питаются там – и там же живут. Оказавшись там, мы заходим в подземную баню, где они накрывают нам стол – вплоть до пирогов. Все мы пробовали салат „селедка под шубой“, но самый вкусный салат, который я когда-либо ел, был у парней», – поделился впечатлениями Тямаев.

«На этих встречах мы берем гармошку и поем, и у всех почему-то начинают течь слезы. Говорят, что мужчины не плачут, но плачут и мужчины. Во время одной из таких встреч солдату рядом со мной позвонила по видеосвязи его четырехлетняя дочь. Мы все замолчали, слушая: „Папа, как дела? Папа, я жду тебя, возвращайся поскорее, я очень по тебе скучаю“. Когда я увидел эту сцену, я был взволнован, и так была создана эта песня», – заключил певец.

Зульфия Шавалиева