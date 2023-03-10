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Фирдус Тямаев пригласил на свой концерт матерей погибших в спецоперации бойцов
На концерт популярного артиста татарской эстрады Фирдуса Тямаева в КЦ «УНИКС» пригласили татарстанцев – участников специальной военной операции (СВО) на Украине, а также родителей, жен, детей погибших в спецоперации бойцов.
Артист посвятил песню погибшим. Во время ее исполнения на сцену поднялись военные. В завершение концертного номера они вместе с командой Фирдуса Тямаева поднесли цветы и подарки близким погибших.
«Эти ребята навсегда в нашем сердце. Мы их никогда не забудем. Они наши герои», – сказал Фирдус Тямаев.
Со сцены также были продемонстрированы фотографии погибших на СВО и информация о них.
От имени сослуживцев выступил один из бойцов, который подчеркнул, что имена этих людей навсегда останутся в памяти. «Пока есть такие люди, мы победим», – сказал он. Зрители ответили аплодисментами.
Представитель побывавших на СВО татарстанцев поблагодарил Фирдуса Тямаева за поддержку, которую артист оказывает с первого дня начала военной операции, и родителей, воспитавших храбрых бойцов.
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