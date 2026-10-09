Фирдус Тямаев позвал Зиннурова вернуться на сцену после ухода с радио

Главный редактор «Татар радиосы» Зульфат Зиннуров ушел с радио. Певец Фирдус Тямаев предложил ему вернуться на эстраду с сольными концертами, отметив его сильный талант. Сам Зиннуров последний раз давал сольный концерт в 2011 году.

Зульфат не только ведущий теле- и радиопередач, но и певец, ставший популярным благодаря своим песням в стиле шансон. Правда, в последние годы он несколько отошел от сцены и творчества. Но Фирдус Тямаев предлагает другу вернуться на эстраду. Об этом он сказал в разговоре с Тямаевым на видео в своих соцсетях.

«Друзья, я сделал Зульфату предложение. "Друг, талант твой силен, давай выступай с концертами", – сказал я. Его голос действительно особенно красив. Напишите, кто знаком с творчеством Зульфата? Хотите пойти на его концерт? Все песни содержательные», – сказал Тямаев.

Сам Зульфат отметил, что последний раз давал сольный концерт в 2011 году.

«Давно пора»; «Очень нужно. Ведь у Зульфата есть не только песни, но и умные мысли, которые он доносит до зрителей. Общался с ним. Он один из тех, кто живет сохранением нашего языка. И дети его так же общаются на чистом татарском языке. Фирдус, спасибо тебе, ты даешь коллегам стимул идти вперед и расти»; «Песни его до сих пор слушаем»; «Зульфата с его шансон-песнями народ давно ждет», – пишут под этим видео поклонники творчества Зульфата.

«А может, Зульфату и не нужно возвращаться на татарскую эстраду. Там сколько угодно голосов, блеска, "одноразовых" певцов. А Зульфат – настоящий артист, и ему не нужно доказывать, что он артист», – говорит один из подписчиков.