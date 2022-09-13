Фирдус Тямаев помог передать Донбассу гуманитарную помощь из Нурлата и Аксубаева

Заслуженный певец РТ Фирдус Тямаев помог доставить в Донбасс гуманитарную помощь, собранную в Аксубаевском и Нурлатском районах Татарстана. Он выделил свой автобус для отправки груза, а водителем стал брат исполнителя — Альберт, сообщает издание «Аксубаево».

Сбор был организован редакцией газеты «Сельская новь», его участниками в основном стало население района, пожилые граждане, пожертвовавшие для жителей Донбасса едва ли не половину пенсии. Также к сбору средств присоединились Аксубаевская ЦРБ, ветераны МВД, индивидуальные предприниматели, сельские поселения.

«Все передали по назначению. Закупили квадрокоптер, десять спальных мешков, обмундирование, бинты, теплые зимние вещи, большое количество детских вещей и лекарственные препараты. Не передать, как нас встретили, насколько нужна там наша моральная поддержка и гуманитарная помощь», — рассказал, возвратившись из поездки, ветеран МВД подполковник полиции Анатолий Скворцов.

Также представители Татарстана передали портфели ученикам Лутузинской спецшколы, встретились с татарстанскими военными, принимающими участие в СВО и посетили луганский госпиталь.

Скворцов добавил, что в 20-х числах сентября команда при поддержке Фирдуса Тямаева вновь отправится в Донбасс с новыми грузами из Татарстана.