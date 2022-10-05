Фирдус Тямаев ответил на критику: «Если придет повестка, никуда не денешься – поедем»

Популярный певец часто подвергается критике за активную концертную деятельность в сложное для страны время. Критикуют его и за инициативу оказывать благотворительную помощь участникам СВО. В интервью Тямаев объяснил, почему не отказывается от концертов и как ему и единомышленникам удается собирать крупные суммы для гуманитарной помощи.

Фирдуса Тямаева критикуют за его инициативу оказывать благотворительную помощь участникам СВО Фото: из личного архива Фирдуса Тямаева

В интернете в адрес Тямаева и других артистов, продолжающих концертную деятельность, можно встретить множество гневных комментариев. «Прекращайте играть концерты во время мобилизации, где ваша совесть?», «Пусть сам едет», – пишут пользователи. Фирдус Тямаев признается, что не раз сталкивался с подобными заявлениями.

«Действительно, в последнее время очень часто приходится слышать такие слова. Говорят: “Пусть Тямай едет на специальную операцию”. Я отвечу так: если придет повестка, никуда не денешься – поедем.

Да, несмотря на сложные времена в стране, я не прекратил свои концерты и прекращать не буду. Но совесть перед нашими солдатами и их родными у меня чиста. Потому что очень большая часть выручки с концертов уходит на поддержку тех, кто сегодня сражается за мир в нашей стране. С началом спецоперации – был ли хоть один артист, кто дал благотворительный концерт, кто вообще упоминал об этом? Я одним из первых провел такой концерт в Зеленодольске. Затем мы этот же концерт показали в Казани, и сегодня наши выступления продолжаются. На концерт в Казани мы пригласили родных и близких ребят-спецназовцев из отряда, которому мы помогаем.

На собранные с концерта деньги купили предметы первой необходимости и медикаменты для ребят. Гуманитарную помощь, собранную вместе с аксубаевскими, нурлатскими ребятами, мой родной брат Фирзар два раза отвозил на моем гастрольном автобусе ополченцам в Луганск и Донецк. Кто-то дал 100 тысяч, кто-то – 200 тысяч рублей, все помогали по мере возможности», – рассказал Фирдус Тямаев.

По словам артиста, им удалось собрать около одного миллиона рублей на приобретение медикаментов для госпиталя в Луганске.

«Также наши ребята пообщались с татарстанцами, проходящими лечение в этом госпитале. Сегодня требуется очень много медикаментов, бинтов, лекарств для оказания медицинской помощи раненым солдатам. Кроме того, мы отвезли 30 портфелей со школьными принадлежностями. В Петропавловском храме ребята оставили местным жителям одежду, предметы первой необходимости», – рассказал артист.

В скором времени Фирдус Тямаев и его единомышленники организуют еще один рейс с гуманитарным грузом.

«В первый раз мы везли солдатам продукты, теплые вещи. Теперь все покупаем по составленному ими списку. Солдаты сегодня нуждаются в тепловизорах, дождевиках, спальниках. Это все стоит недешево. Например, б/у тепловизор стоит от 170 тыс. рублей», – пояснил собеседник.

Сбор денег для очередного рейса продолжается, для покупки необходимых вещей требуется около миллиона рублей, говорит Тямаев.

«Поэтому мне сегодня концерты надо не прекращать, а наоборот, делать. Сейчас люди и так в состоянии шока. Своим творчеством, песнями я стараюсь успокоить своего зрителя. Очень многие приходят на концерты, чтобы хоть немного отвлечься от этих событий, забыться. Ни одного концерта у меня не бывает, чтобы я не упоминал о ребятах, сражающихся за мир в нашей стране. Я посвящаю им песню – “Гомер үтә” (“Жизнь быстротечна”), на экране демонстрируются фотографии ребят-спецназовцев», – рассказал он.

Фирдус Тямаев также пояснил, почему он не мобилизован.

«У меня травмирована нога. Из-за этой ноги меня и в армию не взяли. Как уже знаете, недавно пришлось сделать сложную операцию за границей. Но ради мира в нашей родине я хочу тоже внести свой вклад, и это я делаю через творчество, а также материальную помощь солдатам. Поэтому, еще раз повторяю – да, концерты я даю. Не прячусь дома как крыса и не собираюсь этого делать», – рассказал артист.

В то же время он не намерен призывать коллег по цеху поступать аналогично, потому что каждый волен поступать, как считает нужным и правильным.

«Я думаю, у кого есть желание, тот и так поможет. Они же знают, что мы собираем гуманитарную помощь и что солдатам очень многое надо. Пусть звонят и присоединяются. Для меня кажется странным, что многие, кто живет не бедно, жалеют тысячу рублей на благотворительную помощь. Но мы не переживаем. Готовых помочь ребят у нас тоже достаточно. По списку покупают то, что могут. Я и сам в последнее время сделал концерты в трех районах. 100 тысяч рублей из заработанных денег сразу переведу на благотворительность», – говорит Фирдус Тямаев.

Он отмечает, что довольно много критики слышит от тех, кто не одобряет его инициативу.

«Очень много негативных комментариев. Даже звонят, открыто угрожают: “Почему ты помогаешь?” Но я стараюсь не обращать внимания на такие вещи. Конечно, легко говорить разное о человеке, которого совершенно не знаешь, писать комментарии типа: “Пусть сам едет”. Таким “диванным критикам” могу дать номера ребят, собирающих гумпомощь. Давайте скинемся, вместе даже отвезти можем!» – обращается певец к своим оппонентам.

Мобилизация коснулась близких артиста: есть призванные среди его родных, а участники его концертной группы могут быть призваны во втором этапе мобилизации.

Фото: скриншот/соцсети

«В самую горячую точку спецоперации мы отправили моего младшего брата Фирзара на автобусе. Я очень переживал за него, три дня не мог спать. Маме вообще об этом не сказали. И во второй раз маме говорили, что он уехал в Москву за аппаратурой.

Что тут скажешь. Ничего не поделаешь. Слов нет, тяжело, сегодня всем очень тяжело. Но хочется верить, что наступят хорошие дни, хочется на это надеяться. Пусть победа будет за нами и скорее наступит мир на нашей земле», – рассказал Фирдус Тямаев.

Гульназ Хабибуллина, intertat.tatar; перевод с татарского