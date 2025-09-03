Фирдус Тямаев о «Новой волне»: Если бы позвали, я бы исполнил «Сандугач»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев поделился с «Татар-информом» впечатлениями от прошедшего в Казани фестиваля «Новая волна».

«Уровень подготовки фестиваля, декорации очень понравились. Хочется отметить, что на сцене не было излишне откровенных нарядов. Мы ведь в соцсетях видим, как Бузова, остальные артисты выступают в открытой одежде, здесь на “Новой волне” и молодые, и артисты более старшего поколения были одеты красиво, со вкусом», – отметил Тямаев.

«Конечно, если бы на сцене выступил артист из нашего Татарстана, было бы приятнее. Это для нас лишь мечта, конечно. Но, кто знает, возможно в ближайшем будущем введут какое-то новшество. Если бы наряду с федеральными артистами могли выступить и наши артисты, это было бы большим счастьем», – добавил он.

Он отметил, что не согласен с мнением Игоря Крутого о том, что местные артисты не достойны выступать на «Новой волне».

«В день, когда я был на концерте, из-за записи для телевидения, все артисты пели под фонограмму. Никого я не слушал живьем. А может, некоторые из них по уровню не дотягивают до нас? У нас тоже много артистов с сильным голосом. Та же Алина Шарипзянова, разве у нее плохой голос? Филюс Кагиров?» – рассказал Тямаев.

«Нам часто приходится участвовать в праздниках с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Там я вижу хорошие квартеты, профессиональных исполнителей. У нас тоже есть учебные заведения, которые готовят профессиональных исполнителей, есть консерватория. Если у них о наших артистах такое невысокое мнение, значит, получается, что и наши учебные заведения тоже не готовят хороших артистов?» – поинтересовался заслуженный артист РТ.

«А так, это продуманный проект, с большими вложениями. Мы могли бы брать с него пример. Но даже если взять наши костюмы, я не считаю, что наши татарские артисты отстают в этом. Слава богу, стараемся техническую сторону тоже развивать», – рассказал Фирдус Тямаев.

Он также ответил на вопрос, выступил бы он на фестивале, если бы получил приглашение:

«Сцена – это наш второй дом. Очень дорогое для нас место. Если бы пригласили, почему бы не выступить? Песню “Сандугач” я бы с удовольствием спел – половину на татарском, половину на русском».

Отдельно артист отметил выступления Филиппа Киркорова и Ирины Аллегровой: «Энергетика сильная, он очень достоин аплодисментов. Потом был восхищен Ириной Аллегровой, настоящая актриса».

«Когда этот фестиваль прошел у нас в Казани – это счастье для нас. Нам надо на этом примере с татарскими артистами провести фестиваль такого же уровня», – заключил Фирдус Тямаев.